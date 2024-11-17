İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada! - Son Dakika
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Dünya

İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!

İsrail basını, 85 yaşındaki İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğunu iddia etti.

17.11.2024 22:30
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İsrail basınından kritik iddia: İran dini lideri Hamaney komada!

İsrail basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulunarak 85 yaşındaki İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğunu öne sürdü. ABD Ordusu Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı General McMaster ise İran'ın yakında Hamaney'in ölümünü ilan edeceğini iddia ederken Hamaney'in yerine en büyük oğlu Mücteba Hamaney'in geleceğini öne sürdü.

İsrail'in misilleme saldırıları sonrasında İran'daki liderlik krizi devam ediyor.

Son olarak İsrail basınından bomba gibi bir iddiada bulunarak 85 yaşındaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in günlerdir komada olduğunu iddia etti.

İRAN ÖLÜMÜ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Ekim ayının başlarında ABD merkezli New York Times gazetesi Hamaney'in sağlık durumunun "kritik" olduğuna dair bir rapor yayımlamıştı. Fakat Hamaney'in son durumuna dair Tahran'daki resmî kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Bunun sebebi ise İran'ın dini liderinin olası ölümünü gizleyerek karışıkların önüne geçmek istemesi olarak yorumlandı.

YERİNE OĞLU GEÇECEK

Tel Aviv basını, Hamaney'in en son 7 Kasım'da görüldüğünü belirtirken ölmesinin kesin olarak duyurulmasının ardından en büyük oğlu Mücteba Hamaney'in kendisinin yerine geçeceğini öne sürdü.

TAHRAN YAKINDA DUYURACAK

Öte yandan ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, İran'ın gelecek günlerde Hamaney'in ölümünü ilan edeceğini iddia etti.

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Son Dakika Dünya İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada! - Son Dakika

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