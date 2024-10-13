İsrail, BM Üssüne Girdi

Dünya

BİRLEŞMİŞ Milletler, İsrail'in Lübnan'da BM üssüne girdiğini duyurdu.

İsrail ordusuna ait 2 tank Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü üssüne güç kullanarak girdi. BM tarafından yapılan açıklamada, "İsrail tankları bugün zorla BM üssüne girdi. Bu şok edici ihlal hakkında İsrail'den izahat istedik" denildi.

BM'den yapılan açıklamaya göre, üssün ana kapısı yıkıldı, 15 barış gücü askeri yaralandı.