İsrail'de Göç Dalgası: 40 Bin 600 Kişi Ülkeyi Terk Etti - Son Dakika
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Dünya

İsrail'de Göç Dalgası: 40 Bin 600 Kişi Ülkeyi Terk Etti

İsrail, çatışmaların etkisiyle bu yıl 40 bin 600 vatandaşını kaybetti. Uzmanlar uzun vadeli zarar bekliyor.

13.10.2024 16:48
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(ANKARA) - İsrail, Lübnan ve Gazze ile çatışmalarına devam ederken ülke genelinde daha önce hiç görülmemiş bir göç dalgası yaşanıyor. Bu yılın ilk 7 ayında 40 bin 600 İsraillinin ülkeyi terk ettiği belirtildi.

İsrail'in Merkezi İstatistik Bürosu'nun (CBS) verilerine göre, İsrailliler, daha önce görülmemiş bir şekilde yurt dışına göç ediyor. CBS, göçü ölçmek için uluslararası standartları benimseyerek ve Demografi ve Nüfus Sayımı Bölümü bünyesinde yeni bir istatistiksel yöntem geliştirerek, İsraillilerin uzun vadeli gidiş ve dönüşlerini hesaplama yöntemini güncelledi. Buna göre CBS, bu yılın ilk 7 ayında 40 bin 600 İsrail vatandaşının ülkeden ayrıldığını tespit etti. Bu rakamın 2023 yılına kıyasla, her ay ortalama 2 bin 200 kişi daha fazla olduğu kaydedildi.

2021'e kadar kullanılan eski ölçüm yönteminde hem göç edenlerin hem de geri dönenlerin rakamları daha düşükken; revize edilen sistemle, son on yılda 126 bin 100 kişinin daha göç ettiğini saptandı.

Uzmanlar, bu göç dalgasının, kuzey ve güneydeki çatışma bölgelerinden uzakta bile olsa İsrail'e uzun vadede zarar vereceğini öngörüyor.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Göçmenler, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Göç Dalgası: 40 Bin 600 Kişi Ülkeyi Terk Etti - Son Dakika

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