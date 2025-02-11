İsrail'den Hamas'a Ültimatom

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(ANKARA) - İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'a "zarar gören her rehinenin İsrail'in Gazze'nin yüzde 5'i üzerinde egemenlik uygulamasına neden olacağı" uyarında bulunarak, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın "tam desteğine" sahip olduklarını belirtti.

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün Haredi Strateji ve Politika Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'nin ilhakını İsrailli rehinelere verilen zararla ilişkilendiren bir politika için ABD Başkanı Donald Trump'tan tam destek aldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye elektrik, su ve insani yardımı kesmesi gerektiğini savunan Smotrich, Hamas'ı "zarar gören her rehinenin İsrail'in, Gazze'nin yüzde 5'i üzerinde egemenlik uygulamasına neden olacağı" konusunda uyardı. Smotrich, Trump'ın desteğine atıfta bulunarak, "Bu politika için tam desteğe sahibiz" dedi.

Hamas'a "açık bir ültimatom" verilmesini öneren Smotrich, "Savaş yeniden başladığında serbest bırakılan tüm teröristler yeniden tutuklanmalıdır. Bu çok az zaman alacaktır ve çok basit bir mesaj iletilmelidir: Zarar gören her rehine için aynı gün Gazze'nin yüzde 5'i üzerinde egemenlik uygulayacağız. Bir rehine daha, bir yüzde 5 daha ve bu konuda Başkan Trump'ın tam desteğine sahibiz" diye konuştu.

Smotrich, ayrıca "Şu anda savaşın durdurulup durdurulamayacağı konusunda bir tartışma var. Hamas'ın tamamen yok edilmesinden hemen önce savaş durdurulamaz" dedi.