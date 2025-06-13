İsrail\'den İran\'a Hava Saldırısı

İSRAİL, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırının ardından başkent Tahran'ın birçok bölgesinde, şiddetli patlamaların yaşandığı bildirildi.

İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.

Gece saatlerinden başlayarak devam eden hava saldırılarında, başkent Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar yaşandığı bildirildi.

NETANYAHU: OPERASYON GÜNLERCE DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail, kısa bir süre önce, İran'ın İsrail'in bekasına yönelik tehdidini geri püskürtmek için hedefli bir askeri operasyon olan 'Yükselen aslan' harekatını başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO: İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA YER ALMIYORUZ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yer almadıklarını belirterek, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a yönelik saldırılarda yer almıyoruz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak. İsrail, bu eylemin kendi kendini savunması için gerekli olduğuna inandıklarını bize bildirdi. Başkan Trump ve yönetim, güçlerimizi korumak ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halinde kalmak için gerekli tüm adımları attı. Açıkça belirteyim; İran, ABD çıkarlarını veya personelini hedef almamalıdır." dedi.