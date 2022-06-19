Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü

19.06.2022 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair sorunların ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair sorunların ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti."

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Kaynak: ANKA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Görüştü - Son Dakika

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