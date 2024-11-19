İSRAİL'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu biri ağır, 5 kişi yaralandı. Füzenin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu fakat parçaların Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine düştüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'e Lübnan'dan Füze Saldırısı: 5 Yaralı - Son Dakika
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