İsrail\'e Lübnan\'dan Füze Saldırısı: 5 Yaralı

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İSRAİL'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu biri ağır, 5 kişi yaralandı. Füzenin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu fakat parçaların Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine düştüğü belirtildi.