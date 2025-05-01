İsrail, Gazze'de Operasyonlarını Artırma Planında - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, Gazze'de Operasyonlarını Artırma Planında

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'deki saldırıları artıracaklarını açıkladı, 18 Filistinli hayatını kaybetti.

01.05.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, "İsrail ordusunun Hamas'a karşı önemli bir darbe indirmeye hazırlandığını ve gerekirse Gazze'deki operasyonların tempo ve şiddetinin yakın zamanda artırılacağını" söyledi. Öte yandan İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, en az 77 kişi de yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, İsrail Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda bugün düzenlenen yıllık "Seçkin Askerler Töreni"nde yaptığı konuşmada, IDF'nin Hamas'a karşı "önemli bir darbe indirmeye hazırlandığını ve gerekirse Gazze'deki operasyonların tempo ve şiddetinin yakın zamanda artırılacağını" söyledi. Zamir şu ifadeleri kullandı:

"Hamaslı teröristler hala 59 kardeşimizi (savaş esirleri) ellerinde tutuyor. Ancak onlar da güvenliklerinin sonsuza dek sürmeyeceğini biliyor. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız bize bir hediye olarak verilmedi. Onlar kan ve mücadeleyle kazanıldı ve her ne pahasına olursa olsun savunulmaları gerekiyor."

Netanyahu yarın üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya geliyor

İsrail Ordusu Radyosu'nun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın öğle saatlerinde üst düzey savunma yetkilileriyle Gazze savaşıyla ilgili bir durum değerlendirme toplantısı yapacak. Habere göre, toplantı sırasında Netanyahu'nun, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından onaylanmış operasyonların genişletilmesine yönelik planlara yeşil ışık yakması bekleniyor.

İsrail Gazze'ye yardım girişini engelliyor

BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in iki aydır sürdürdüğü ablukası nedeniyle yaklaşık 3 bin yardım kamyonunun Gazze sınırında yığıldığını ve bölgeye giriş yapamadığını açıkladı. İsrail, bu sabah saldırılarını Gazze'nin orta ve güney kesimlerine, özellikle Deyr el-Belah ve el-Mevasi bölgelerine yoğunlaştırdı.

Gazze'de can kaybı artıyor

Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, en az 77 kişi de yaralandı. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 418'e, yaralı sayısının ise 118 bin 91'e yükseldiğini açıkladı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ilk aşamasının süresinin dolması ve ikinci aşamaya geçmek üzere tarafların anlaşamamasının ardından 18 Mart'ta İsrail saldırılarının yeniden başlamasından bu yana en az 2 bin 326 Filistinli hayatını kaybederken, 6 bin 50 kişi de yaralandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Korgeneral, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'de Operasyonlarını Artırma Planında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 02:53:33. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'de Operasyonlarını Artırma Planında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.