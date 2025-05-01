İsrail, Gazze'de Operasyonlarını Artırma Planında

(ANKARA) – İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, "İsrail ordusunun Hamas'a karşı önemli bir darbe indirmeye hazırlandığını ve gerekirse Gazze'deki operasyonların tempo ve şiddetinin yakın zamanda artırılacağını" söyledi. Öte yandan İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, en az 77 kişi de yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, İsrail Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda bugün düzenlenen yıllık "Seçkin Askerler Töreni"nde yaptığı konuşmada, IDF'nin Hamas'a karşı "önemli bir darbe indirmeye hazırlandığını ve gerekirse Gazze'deki operasyonların tempo ve şiddetinin yakın zamanda artırılacağını" söyledi. Zamir şu ifadeleri kullandı:

"Hamaslı teröristler hala 59 kardeşimizi (savaş esirleri) ellerinde tutuyor. Ancak onlar da güvenliklerinin sonsuza dek sürmeyeceğini biliyor. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız bize bir hediye olarak verilmedi. Onlar kan ve mücadeleyle kazanıldı ve her ne pahasına olursa olsun savunulmaları gerekiyor."

Netanyahu yarın üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya geliyor

İsrail Ordusu Radyosu'nun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın öğle saatlerinde üst düzey savunma yetkilileriyle Gazze savaşıyla ilgili bir durum değerlendirme toplantısı yapacak. Habere göre, toplantı sırasında Netanyahu'nun, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından onaylanmış operasyonların genişletilmesine yönelik planlara yeşil ışık yakması bekleniyor.

İsrail Gazze'ye yardım girişini engelliyor

BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in iki aydır sürdürdüğü ablukası nedeniyle yaklaşık 3 bin yardım kamyonunun Gazze sınırında yığıldığını ve bölgeye giriş yapamadığını açıkladı. İsrail, bu sabah saldırılarını Gazze'nin orta ve güney kesimlerine, özellikle Deyr el-Belah ve el-Mevasi bölgelerine yoğunlaştırdı.

Gazze'de can kaybı artıyor

Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, en az 77 kişi de yaralandı. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 418'e, yaralı sayısının ise 118 bin 91'e yükseldiğini açıkladı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ilk aşamasının süresinin dolması ve ikinci aşamaya geçmek üzere tarafların anlaşamamasının ardından 18 Mart'ta İsrail saldırılarının yeniden başlamasından bu yana en az 2 bin 326 Filistinli hayatını kaybederken, 6 bin 50 kişi de yaralandı.