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İsrail ordusu, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı

Son Güncelleme: 30.10.2023 06:37

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları bombaladı. Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması talebinde bulunan İsrail makamlarını kınadı. Hastanede bulunan 12 bin kişi, bombardıman sırasında zor anlar yaşadı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

YOĞUN BOMBARDIMANA MARUZ BIRAKTILAR

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

12 BİN KİŞİ ZOR ANLAR YAŞADI

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

FİLİSTİN KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA

Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurmuştu. Saldırının ardından yeni bir açıklama daha yapan Filistin Kızılayı, Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığını ifade etti. Hastanenin bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilirken, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

800 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı - Son Dakika
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