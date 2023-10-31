İsrail, Hamas yöneticisinin evini bombaladı

İsrail güçleri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı.

HAYAVA UÇURDULAR

Şihab Haber Ajansına göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesine gece baskın düzenledi. Burada bulunan Aruri'nin evini kuşatan İsrail askerleri, patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu. Şiddetli patlamaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

18 YIL İSRAİL HAPİSHANELERİNDE YATMIŞ

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Aruri'nin evinde saatlerce çalışma yaptıklarını ve bölgeden ayrılmadan önce evi infilak ettirdiklerini söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 2010 yılında Filistin topraklarından sürgün edilmeden önce İsrail hapishanelerinde 18 yıl yatmıştı.

İSRAİL'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail'in, Gazze'ye yönelik olası kara harekâtına değinerek, "Düşman karadan girerse bu İsrail için eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi olur" demişti.