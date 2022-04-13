İsrail'in askeri operasyonu sırasında bir Filistinli vurularak öldürüldü - Son Dakika
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BBC

İsrail'in askeri operasyonu sırasında bir Filistinli vurularak öldürüldü

13.04.2022 14:19
İsrail'in askeri operasyonu sırasında bir Filistinli vurularak öldürüldü

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre İsrail birlikleri Batı Şeria'da beş gündür devam eden askeri operasyonları sırasında Filistinli bir adamı vurarak öldürdü.

Bakanlık, Muhammad Hasan Muhammad Assaf adlı 34 yaşındaki adamın Nablus şehrinde bu sabah İsrailli askerler tarafından göğsünden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, avukat olan Muhammad Assaf'ın ateş açıldığı sırada çocuklarını okula götürdüğünü ve çatışmalarla ilgisi olmadığını aktardı.

Filistin Kızılayı, Muhammad Assaf'ın vurulduğu noktada ve yakınındaki bir köyde gerçekleşen askeri operasyonda 31 kişinin yaralandığını ve 10 kişiye doğrudan ateş açıldığını bildirdi.

İsrail ordusu henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı, ancak daha önce yaptıkları açıklamalarda birliklerin Nablus'ta ve Batı Şeria bölgesindeki bazı şehirlerde "terörle mücadele operasyonları" gerçekleştirdiği belirtilmişti.

İsrail devlet radyosu, Nablus'ta Pazartesi günü Yusuf Peygamber'in mezarı olduğu söylenen kutsal sitenin tahrip edilmesi iddialarının ardından İsrail birliklerinin onarım çalışmaları için bölgeye giden görevlilere eşlik ettiğini aktardı.

İsrail, kutsal alana düzenlenen saldırıdan Filistinlilerin sorumlu olduğunu savundu, bir şüphelinin göz altına alındığını belirtti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, " Hamursuz Bayramı'nın arifesinde bizim için kutsal olan bir yere düzenlenen bu saldırıya göz yummayacağız" dedi.

Bölgede giderek artan gerilim

AFP haber ajansının aktardığına göre İsrail ordusu, Batı Şeria'da başlattığı askeri operasyonu son haftalarda İsrail'e yönelik saldırıların artmasına tepki olarak düzenliyor.

AFP, 22 Mart'tan bu yana İsrail'de düzenlenen saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırıların büyük çoğunluğunun Filistinliler tarafından gerçekleştirildiğini bilirdi.

Saldırılarda 12 İsrailli ve iki Ukraynalı'nın öldürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan aynı dönemde 16 Filistinlinin İsrail birlikleri tarafından öldürüldüğü aktarıldı.

Filistin Mahkumlar Kulübü, dün gece bölgede yaşanan gerilim nedeniyle 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

En kanlı dönemlerden biri

Bölgede yıllardır görülen en kanlı dönemlerden birinin yaşandığı ifade ediliyor. Son üç haftadır karşılıklı saldırılar düzenleniyor.

Geçen hafta Raad Hazem adlı 28 yaşındaki bir Filistinli, Tel Aviv'de kalablık bir barda insanlara ateş açmış ve 3 kişiyi öldürmüş, 12 kişiyi ise yaralamıştı.

Hazem daha sonra Tel Aviv'in Arap bölgesi olarak bilinen Yafa yakınlarında silahlı çatışmada öldürüldü.

Filistin resmi haber ajansı Wafa ise Pazar günü İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği operasyonunda yaralanan 17 yaşındaki bir Filistinlinin Pazartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFP'nin raporlarına göre Pazar günü ayrıca üç Filistinli, Batı Şeria'da ayrı ayrı olaylarda vurularak öldürüldü.

İsrail birlikleri aynı zamanda 6 çocuk annesi bir kadına Beytüllahim yakınlarında ateş açtı. Kadın olay sırasında hayatını kaybetti.

Bu arada İsrail'de Yahudi bir erkek, bir askerin silahını almaya çalışırken vurularak öldürüldü.

Polis daha sonra bu kişinin zihinsel sağlık sorunları olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Bennett, güvenlik güçlerine Batı Şeria'da "terörü yenmek" için tam yetki verildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in askeri operasyonu sırasında bir Filistinli vurularak öldürüldü - Son Dakika

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