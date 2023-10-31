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İsrail, Gazze'ye 18 bin ton bomba attı! Hiroşima'yı geride bıraktı - Son Dakika

İsrail, Gazze'ye 18 bin ton bomba attı! Hiroşima'yı geride bıraktı

Son Güncelleme: 31.10.2023 05:17

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

"200 BİNDEN FAZLA BİNA ZARAR GÖRDÜ"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi. İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi: "İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.

İsrail, Gazze'ye 18 Bin Ton Bomba Attı

"İSRAİL BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."

İsrail, Gazze'ye 18 Bin Ton Bomba Attı

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Öte yandan İsrail'in 25 günlük saldırılarında Gazze'de hayatını yitirenlerin sayısı 8 bini aşmış durumda. Bunların 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı ise kadın.

İsrail, Gazze'ye 18 Bin Ton Bomba Attı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'ye 18 bin ton bomba attı! Hiroşima'yı geride bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye 18 bin ton bomba attı! Hiroşima'yı geride bıraktı - Son Dakika
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