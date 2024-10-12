LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in bugün öğleden sonra Keserwan bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı" denildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Hava Saldırısında 5 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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