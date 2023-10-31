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İsrail, Kızıldeniz'den atılan füzeyi havada imha etti - Son Dakika

İsrail, Kızıldeniz'den atılan füzeyi havada imha etti

Son Güncelleme: 31.10.2023 15:05

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu. Söz konusu füzenin İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi. İsrail ordusu, saldırının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu düşünüyor.

İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına doğru atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurdu. İsrail ordusu saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi vermezken, yerel basının işaret ettiği Yemen adına açıklama yapan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sare'e, "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık" ifadelerini kullandı.

KIZILDENİZ'DEN İSRAİL'E FÜZE ATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz'den İsrail tarafına karadan karaya füze atıldığı aktarıldı. Söz konusu füzenin İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Kızıldeniz'de tespit edilen bir "hava tehdidinin" ardından savaş uçaklarının havalandığı ve söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

YEREL BASINDAN YEMEN İDDİASI

İsrail ordusu, söz konusu füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi vermese de yerel basın saldırının arkasında Yemen'deki İran destekli Husilerin olduğunu yazdı.

SİLAHLI KUVVETLER SÖZCÜSÜ İDDİAYI DOĞRULADI

Yerel basının iddiası ses getirirken, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sare'e de kameraların karşısına geçerek basında yer alan haberleri doğruladı.

"YÜZBİNLERCE YEMENLİYLE FİLİSTİN HALKININ YANINDA SAVAŞMAK İSTERDİK"

Tuğgeneral Yahya Sare'e şu ifadeleri kullandı; "Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah'ın yardımıyla işgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail'in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Kızıldeniz'den atılan füzeyi havada imha etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Kızıldeniz'den atılan füzeyi havada imha etti - Son Dakika
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