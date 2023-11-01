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İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdı - Son Dakika

İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdı

Son Güncelleme: 01.11.2023 10:06

İsrail ordusu, bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemilerini Kızıldeniz'e yerleştirdiğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları sonucunda İsrail ordusu, Kızıldeniz bölgesinden atılan bir füzenin havada imha edildiğini bildirmişti. Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları ise ilk defa gerçekleşiyor.

İsrail ordusu, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler dün, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan açıklamada da, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini bildirilmişti.

Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdı - Son Dakika
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