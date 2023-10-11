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İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Evi Bombalandı - Son Dakika

İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Evi Bombalandı

Son Güncelleme: 11.10.2023 10:42

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti. Bu iddia, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı. Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' adlı kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 900 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 500 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise 21 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 130 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.

- İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Hamas, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Evi Bombalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Evi Bombalandı - Son Dakika
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