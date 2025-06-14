İsrail ordusu saat verdi: İran\'ın misilleme saldırıları devam edecek

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılarla hedef aldığı İran'ın misilleme saldırılarını akşam saatlerinde devam ettirmesini beklediklerini duyurdu.

İRAN'IN FÜZE SALDIRILARI AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLAYACAK

İsrail İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'dan füze atışlarının akşam saatlerinde yeniden başlayacağı, saldırıların geceye doğru yoğunlaşmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, İran'ın füze fırlatma rampalarının konumunun açığa çıkmaması için gece saatlerinde karşı saldırılarına devam edeceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İKİ TARAFTAN DA KAYIPLAR VAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

FÜZELERİN DÖRTTE ÜÇÜ DURDURULAMADI

İran medyası, ilk saldırı dalgasında yüzlerce füze fırlatıldığını belirtti; ancak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sayının 100'ün altında olduğunu savundu. İsrail merkezli Times of Israel, İran'dan fırlatılan füzelerin dörtte üçünün İsrail hava savunma sistemlerince durdurulamadığını belirtti.

Bazı füzeler İsrail'in merkezine isabet etti. Tel Aviv çevresinde büyük patlamalar duyuldu ve çeşitli noktalarda dumanlar yükseldi. İsrail medyası saldırılarda yaklaşık 80 kişinin yaralandığı bildirdi. Ağır yaralılardan üçü hayatını kaybederken İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom, İsrail medyasında birkaç kişinin daha ağır yaralı olduğunu söyledi. Tel Aviv'de bir binaya isabet eden balistik füze nedeniyle enkaz haline gelen binadan da bir sivil kurtarıldı.

İsrail polisi, havada engellenen bir füzenin büyük bir parçasının ülkenin kuzeyinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü ve hasara neden olduğunu açıkladı. İsrail ordusu sözcüsü Effie Defrin, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ya da hedefe ulaşmadan önce düştüğünü belirtti ve 'Bazı binalarda sınırlı hasar meydana geldi; bu hasarların bazıları engellenen füzelerin parçalarından kaynaklı' dedi.

FÜZELER 4 DALGA HALİNDE ATEŞLENDİ

Füzelerin İsrail'e ulaşmasından yaklaşık 10 dakika önce saat 21.00 civarında İsraillilerin cep telefonlarına uyarılar gönderildi. Sirenler çaldıktan sonra sığınaklara giren halka, güvenli çıkış izni ancak 22.10 civarında verildi. Günün ilk saatlerinde saat 01.00'den sonra yeni füze saldırısı daha ateşlendi. Bu dalganın ardından halka 25 dakika sonra sığınaklardan çıkabilecekleri bildirildi. Birkaç saat içinde ülke genelinde üçüncü dalga saldırılar nedeniyle yeni sirenler çaldı. Son saldırı dalgasında bir füze İsrail'in merkezinde bir binaya doğrudan isabet etti. Patlama sonucu çok sayıda evde ciddi hasar meydana geldi; en az 19 kişi yaralandı ve bunlardan ikisi hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ TAHRAN

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar da yaptıkları açıklamada, "Tahran yolunun açıldığını" söyleyerek, İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini bildirdi.

"TAHRAN YANACAK"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i sert sözlerle uyardı, "Eğer İsrail sivillerine füze atmaya devam ederse, Tahran yanacak" dedi. Katz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İranlı diktatör, İran vatandaşlarını rehin alıyor ve özellikle Tahran'dakiler başta olmak üzere, İsrail vatandaşlarına verilen ağır zararın bedelini ödeyecekleri bir gerçeklik yaratıyor. Eğer Hamaney, İsrail'in sivil bölgelerine füze atmaya devam ederse, Tahran yanar."

TÜRKİYE SINIRINDA İHA HAREKETLİLİĞİ

İran'ın Türkiye sınırına 32 kilometre uzaklıktaki Salmas kentinde sıcak bir gelişme yaşandı. İran Savunma Bakanlığı kaynakları, saldırı hazırlığındaki İsrail yapımı insansız hava araçlarını (İHA) tespit ettiklerini ve bölgeye konuşlu hava savunma sistemlerinin bu araçları düşürdüğünü açıkladı.

İSRAİL KAYNAKLARI DOĞRULADI

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail medyasına yansıyan bazı güvenlik kaynakları, İran'ın füze altyapısını hedef almak amacıyla başlatılan operasyonlarda İHA'ların aktif şekilde kullanıldığını öne sürdü. Bu kapsamda, bazı İHA'ların İran topraklarına çok daha derinlemesine sızmak üzere planlandığı, ancak Salmas hattında İran savunmasıyla karşılaştığı belirtildi.

İSRAİL OTOMOTİV FABRİKASINI VURDU

İsrail, İran'ın Kirmanşah eyaletine de saldırı düzenledi. Saldırıda İmam Hasan Kışlası ile Burucerd'deki bir otomotiv fabrikasının hedef alındığı bildirildi. Saldırı sırasında kışlada art arda patlamalar meydana gelirken, bölgeyi yoğun siyah dumanın sardığı aktarıldı. Loristan eyaletinin kuzeybatısında yer alan Oştorinan kentinin bazı noktalarının da hedef alındığı, ayrıca Burucerd kentinde bulunan bir otomotiv fabrikasının saldırıda isabet aldığı ifade edildi.

İSRAİL YİNE TEBRİZ'İ VURDU

İran medyası öğlen saatlerinde İsrail'in batı ve kuzeybatıda yeni saldırılar düzenlediğini bildirdi. İran medyası, İsrail'in önemli savunma ve askeri üslerin bulunduğu şehirlerde yeni saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırıların, Tebriz'in yanı sıra Loristan, Hamedan ve Kirmanşah şehirlerinde gerçekleştiği ifade edildi.

F-35 DÜŞÜRÜLDÜ

İran, ülkenin batısında İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü. İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı semalarında bir İsrail F-35 savaş uçağı düşürüldü. Pilotun, uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğunu kullanarak atladığı ve akıbetinin henüz belli olmadığı bildirildi. Konuya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'da İsrail'e ait F-35 savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığını iddia etti. İran, dün de ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. İsrail ordusu ise iddiayı yalanlamıştı. İran medyasında düşürülen uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayımlanmıştı.