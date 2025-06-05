İsrail Saldırısında 3 Gazeteci Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 3 gazeteci hayatını kaybetti, 1 gazeteci ise ağır yaralandı.

Gazze'de bulunan El-Ehli Hastanesi'nin avlusunu hedef alan İsrail hava saldırısında, en az 3 Filistinli gazeteci hayatını kaybederken, 1'i ağır yaralandı.

Hastanede bulunan medya çalışanlarını hedef alan saldırının öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığı bölge medyasınca aktarıldı.

Saldırıyı kınayan Hamas'ın açıklamasında, "İşgal güçlerinin gazetecileri hedef alması, onların tanıklıklarını susturmayı ve işledikleri suçların üzerini örtmeyi amaçlayan sistematik bir suçtur. Uluslararası toplumu, gazetecileri korumak ve işgalci İsrail'i işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlamak için acil harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.