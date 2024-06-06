İsrail saldırısında 6 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğu UNRWA okulu vuruldu - Son Dakika
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Dünya

İsrail saldırısında 6 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğu UNRWA okulu vuruldu

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Al Nuseirat'taki UNRWA okuluna düzenlenen saldırıda 6 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğunu ve saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise saldırının Hamas tarafından kullanılan bir yerleşkeye yapıldığını iddia etti.

06.06.2024 15:14
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Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Al Nuseirat'taki UNRWA okuluna düzenlenen saldırı sırasında 6 bin yerinden edilmiş sivilin binada olduğunu duyurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 olarak açıklandı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, yaptığı açıklamada, "Nuseirat'ta bulunan okul, İsrail Kuvvetleri tarafından yerinden edilenlere veya UNRWA'ya önceden haber verilmeksizin vuruldu. En az 35 kişi öldü ve çok daha fazlası yaralandı. Okul vurulduğunda yerinden edilmiş 6 bin kişiyi barındırıyordu. Silahlı grupların sığınağın içinde olabileceğine dair iddialar şok edicidir. Ancak bu iddiaları doğrulayamıyoruz. BM binalarına saldırılması, hedef alınması ya da askeri amaçlarla kullanılması Uluslararası İnsancıl hukukun açıkça göz ardı edilmesidir. BM personeli, binaları ve operasyonları her zaman korunmalıdır" dedi.

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İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce 99. Tümen, İstihbarat Bölümü ve Şin Bet güçlerinin yönetimindeki savaş uçakları Al Nuseirat bölgesindeki bir UNRWA okulunun içinde bulunan ve Hamas tarafından kullanılan bir yerleşkeye saldırdı" denilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail saldırısında 6 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğu UNRWA okulu vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırısında 6 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğu UNRWA okulu vuruldu - Son Dakika
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