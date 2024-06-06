İsrail saldırısında 6 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğu UNRWA okulu vuruldu

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Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Al Nuseirat'taki UNRWA okuluna düzenlenen saldırı sırasında 6 bin yerinden edilmiş sivilin binada olduğunu duyurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 olarak açıklandı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, yaptığı açıklamada, "Nuseirat'ta bulunan okul, İsrail Kuvvetleri tarafından yerinden edilenlere veya UNRWA'ya önceden haber verilmeksizin vuruldu. En az 35 kişi öldü ve çok daha fazlası yaralandı. Okul vurulduğunda yerinden edilmiş 6 bin kişiyi barındırıyordu. Silahlı grupların sığınağın içinde olabileceğine dair iddialar şok edicidir. Ancak bu iddiaları doğrulayamıyoruz. BM binalarına saldırılması, hedef alınması ya da askeri amaçlarla kullanılması Uluslararası İnsancıl hukukun açıkça göz ardı edilmesidir. BM personeli, binaları ve operasyonları her zaman korunmalıdır" dedi.

İSRAİL, BİNADA 'HAMAS VAR' DEMİŞTİ

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce 99. Tümen, İstihbarat Bölümü ve Şin Bet güçlerinin yönetimindeki savaş uçakları Al Nuseirat bölgesindeki bir UNRWA okulunun içinde bulunan ve Hamas tarafından kullanılan bir yerleşkeye saldırdı" denilmişti.