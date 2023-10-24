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İsrail saldırısında ölen hamile annenin karnındaki bebek kurtarıldı - Son Dakika

İsrail saldırısında ölen hamile annenin karnındaki bebek kurtarıldı

Son Güncelleme: 24.10.2023 23:45

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ölen bir annenin naaşı hastaneye getirilirken, karnındaki bebeğin canlı olduğu tespit edildi ve sağ kurtarılan bebek kuvöze alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinli hamile annenin karnındaki bebek, Nasır Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından kurtarıldı.

ÖLEN ANNESİNİN KARNINDAN SAĞ ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı, yüzlerce yaralı var. Hastaneler yokluk içerisinde yaralılara müdahale etmeye çalışırken, bölgeden gelen bir görüntü tüyleri diken diken etti. Saldırılarda hayatını kaybeden bir kadının bebeği, anne karnından sağ çıktı.

İsrail saldırısında ölen hamile annenin karnındaki bebek kurtarıldı

"ŞU ANDA KÜVÖZDE OKSİJENE BAĞLI"

Hastanenin yeni doğan ünitesi doktorlarından Esad en-Nevaciha yaptığı açıklamada, "Ranim Hicazi adlı hamile bir kadının ölü olarak Nasır Hastanesi'ne getirildi. Sağlık personeli tarafından annenin karnından fetüs çıkarıldı ve canlı olduğu tespit edildi. Hemen teslim aldık, hayata döndürdük ve gereğini yaptık. Şu anda kuvözde oksijene bağlı" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırısında ölen hamile annenin karnındaki bebek kurtarıldı
İsrail saldırısında ölen hamile annenin karnındaki bebek kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail saldırısında ölen hamile annenin karnındaki bebek kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail saldırısında ölen hamile annenin karnındaki bebek kurtarıldı - Son Dakika
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