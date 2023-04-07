İsrail'in acımasız saldırısının ardından Gazze'de son durum! Evler hasar aldı, arazilerde hendek oluştu

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İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerin sonrasında Lübnan'a ve abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan'a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız" ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DE BAZI HEDEFLERE BİR DİZİ SALDIRI

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye de saldırı başlattığını belirtti. İsrail savaş uçakları, Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenledi. Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildi.

İKİ TÜNEL YENİDEN HEDEF ALINDI

Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.

HAMAS'I SORUMLU TUTTULAR

Ayrıca, abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas'a ait kuzey ve merkezdeki iki silah deposunu vurulduğu belirtildi. Sosyal medyada, bölgede büyük patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı. İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

DEV ÇUKURLAR OLUŞTU

Saldırıların yarattığı hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ölen ya da yaralanan bilgisine yer verilmezken çevredeki ev ve arazilerde hasar oluştu. Kentin çeşitli noktalarında dev çukurlar oluştuğu görüldü.

İşte bölgeden fotoğraflar: