İsrail'in acımasız saldırısının ardından Gazze'de son durum! Evler hasar aldı, arazilerde hendek oluştu - Son Dakika
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İsrail'in acımasız saldırısının ardından Gazze'de son durum! Evler hasar aldı, arazilerde hendek oluştu

07.04.2023 13:00

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları yaptı. Ölü ya da yaralı sayısı konusunda henüz bir bilgi verilmezken, çevredeki ev ve arazilerde hasar meydana geldi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerin sonrasında Lübnan'a ve abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan'a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız" ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DE BAZI HEDEFLERE BİR DİZİ SALDIRI

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye de saldırı başlattığını belirtti. İsrail savaş uçakları, Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenledi. Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildi.

İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu

İKİ TÜNEL YENİDEN HEDEF ALINDI

Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.

HAMAS'I SORUMLU TUTTULAR

Ayrıca, abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas'a ait kuzey ve merkezdeki iki silah deposunu vurulduğu belirtildi. Sosyal medyada, bölgede büyük patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı. İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu

DEV ÇUKURLAR OLUŞTU

Saldırıların yarattığı hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ölen ya da yaralanan bilgisine yer verilmezken çevredeki ev ve arazilerde hasar oluştu. Kentin çeşitli noktalarında dev çukurlar oluştuğu görüldü.

İşte bölgeden fotoğraflar:

İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu
İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu
İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu
İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu
İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu
İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Dünya İsrail'in acımasız saldırısının ardından Gazze'de son durum! Evler hasar aldı, arazilerde hendek oluştu - Son Dakika


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