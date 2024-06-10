İsrail Savunma Bakanı Gantz İstifa Etti, Erken Seçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz İstifa Etti, Erken Seçim Çağrısı Yaptı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Bakanlık görevinden istifa ederek Başbakan Benjamin Netanyahu'ya erken seçim çağrısında bulundu. Gantz'ın istifasının savaş hükümetini aşırı sağa daha da yaklaştıracağı tahmin ediliyor. Gantz, Netanyahu'yu kişisel politik hayatta kalma çabasını öncelik haline getirmekle suçladı. İstifası, koalisyon hükümetindeki güç dengelerini etkileyecek ve aşırı sağın hükümetteki pozisyonunu güçlendirebilir.

10.06.2024 12:52
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(ANKARA) - İsrail'in Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Bakanlık görevinden istifa ederek Başbakan Benjamin Netanyahu'ya erken seçim çağrısında bulundu. Gantz'ın istifasının savaş hükümetini aşırı sağa daha da yaklaştıracağı tahmin ediliyor.

Benny Gantz Tel Aviv'de yaptığı basın toplantısında başbakan Benjamin Netanyahu'yu "stratejik değerlendirmelere göre hareket etmek yerine kişisel politik hayatta kalma çabasını öncelik haline getirmekle" suçladı.

"Maalesef Netanyahu, gerçek bir zafer kazanmamazı engelliyor; şu anki krizin nedeni de bu" diyen Gantz, geçen ay " Gazze'deki Hamas yönetimine son vermeye dönük uzun vadeli somut adımlar atılması ve rehinelerin geri alınması için müzakerelerle ilgili stratejik planını açıklaması" için Başbakan Netanyahu'ya bir son tarih vermişti. Gantz'ın belirlediği son tarih 8 Haziran Cumartesi günü olmasına rağmen istifa için, İsrail'in 4 rehineyi geri almak üzere başlattığı, 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği operasyonun bitmesini beklediği belirtildi.

Gantz, 7 Ekim saldırılarından sonra kurulan OHAL hükümetinde üç kişilik Savaş Kabinesi'nin bir üyesiydi. Savunma ve güvenlik bakanlarından oluşan bu kabine, çatışma veya kriz dönemlerinde askeri operasyonları yönetmekle görevli özel bir organ. Netanyahu, Gantz ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan oluşan savaş kabinesi, güvenlik konularında karar alma süreçlerini hızlandıran özel yetkilere sahipti.

Güç dengelerini etkileyecek

Netanyahu'nun güçlü rakiplerinden biri olarak görülen Gantz'ın istifasının, erken seçime yol açması beklenmiyor ancak koalisyon hükümetindeki güç dengelerini etkileyecek.

İsrail medyasına yansıyan analizlere göre merkez-sağ bir çizgide siyaset yürüten Ulusal Birlik Partisinin Lideri Gantz'ın istifası İsrail Parlamentosu Knesset'te çoğunluğu hala elinde bulunduran Netanyahu'yu, koalisyonundaki aşırı-sağcı unsurlara daha bağımlı kılabilir.

Gantz'ın pozisyonunu üstlenmeye gönüllü aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi bakanların Savaş Kabinesi'nde yer alması söz konusu. Aşırı sağın hükümetteki pozisyonunu güçlendirmesi, İsrail'in savaş politikalarını daha da marjinal bir noktaya getirebilir. Böyle bir durumda yeni kabinenin Gazze'de ateşkese karşı daha dirençli bir tutum sergilemesi de bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail Savunma Bakanı Gantz İstifa Etti, Erken Seçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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