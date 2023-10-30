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İsrail Televizyonu, Gazze'deki Ölen Kadın ve Çocukları 'Terörist' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika

İsrail Televizyonu, Gazze'deki Ölen Kadın ve Çocukları 'Terörist' Olarak Nitelendirdi

Son Güncelleme: 30.10.2023 22:14

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden kadın ve çocukları 'ortadan kaldırılan terörist' olarak nitelendirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocukları "terörist" olarak niteledi.

Kanal 14'ün internet sayfasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gösteren infografik yayımladı.

İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, "ortadan kaldırılan terörist" ibaresine yer veriliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail Televizyonu, Gazze'deki Ölen Kadın ve Çocukları 'Terörist' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Televizyonu, Gazze'deki Ölen Kadın ve Çocukları 'Terörist' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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