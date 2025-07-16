İsrailli Bakan\'dan Suikast Çağı

İSRAİL Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye'nin güneyinde yaşanan olayların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast çağrısı yaptı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef aldı. Chikli, "Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır. Ahmed Şara'nın meşru bir lider olduğunu düşünen herkes çok yanılıyor. Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor" diyerek, Şara'ya suikast çağrısında bulundu.