İstanbul\'da Asker Cenazesi Takası

İSTANBUL'da varılan anlaşma gereği, bin 212 Ukraynalı askerin cenazesinin teslim alındığı, 24 Rus askerin naaşının da Moskova'ya iade edildiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan değişim kapsamında, savaşta yaşamını yitiren bin 212 Ukraynalı askerin cenazesinin alındığı belirtildi. Moskova'nın da karşılığında 27 Rus askerin naaşını teslim aldığı aktarıldı.

Kiev yönetimi Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin iadesine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığını duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı aktarıldı.

Takasın, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği gerçekleştirildiği bildirildi.