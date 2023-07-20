İsveç, Bağdat Büyükelçiliğini Kapatıyor - Son Dakika
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İsveç, Bağdat Büyükelçiliğini Kapatıyor

20.07.2023 13:56

İsveç makamları, Irak'ta basılarak ateşe verilen Bağdat Büyükelçiliğinin kapatıldığını duyurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Irak hükümetinin diplomatik misyonları korumada başarısız olduğunu belirterek, olayın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsveç makamları, Irak'ta basılarak ateşe verilen Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatıldığını duyurdu.

KUR'AN-I KERİM YAKMA EYLEMİNE KARŞI PROTESTO

İsveç polisince Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur'an-ı Kerim ile Irak bayrağını yakma eylemine izin verilmesinin ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binası ateşe verildi.

İsveç, Bağdat Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı

BÜYÜKELÇİLİK KAPATILDI

Yaşananların ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binası önünde protestoların düzenlenmesi ve binanın ateşe verilmesi nedeniyle büyükelçiliğin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

İsveç, Bağdat Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakta başarısız olduğunu söyleyerek, "Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması kesinlikle kabul edilemez. Hükümetimiz, Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmek için temas halinde" dedi.

İsveç, Bağdat Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı
Kaynak: İHA
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Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği binası, göstericiler tarafından ateşe verildi Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği binası, göstericiler tarafından ateşe verildi

Bağdat, İsveç, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç, Bağdat Büyükelçiliğini Kapatıyor - Son Dakika


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