İsveç'te Sol Parti milletvekilleri sözde PKK bayrağı sallayınca ülke karıştı! İşte Dışişleri Bakanı'nın Türkiye korkusu - Son Dakika
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İsveç'te Sol Parti milletvekilleri sözde PKK bayrağı sallayınca ülke karıştı! İşte Dışişleri Bakanı'nın Türkiye korkusu

28.08.2022 15:56

NATO koruması altına girmek için Türkiye'ye dil döken İsveç'te, 3 Sol Partili milletvekilinin bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarını sallaması, ülkede paniğe neden oldu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, yaşanan bu gelişmeden sonra Türkiye ile NATO müzakerelerinin daha zorlaştığını açıkladı. Öte yandan Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Gotland Adası'nda askeri birliği gezen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE YAKIN İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİK"

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını değerlendiren Linde, "Toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın iş birliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi." dedi. İsveç İhracat Kredi Kurulunun (EKN) Türkiye'de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi verme kararını da değerlendiren Linde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı.

SOL PARTİ VEKİLLERİ, SÖZDE PKK BAYRAKLARIYLA POZ VERDİ

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı. Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

"ORTAKLIK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Andersson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye verdiği demeçte, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söylemişti. Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, İsveç, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te Sol Parti milletvekilleri sözde PKK bayrağı sallayınca ülke karıştı! İşte Dışişleri Bakanı'nın Türkiye korkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te Sol Parti milletvekilleri sözde PKK bayrağı sallayınca ülke karıştı! İşte Dışişleri Bakanı'nın Türkiye korkusu - Son Dakika
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