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İsveç Meclisinden uyuşturucu çıktı

İsveç parlamento binasında tuvalet ve bazı ofislerde kokain bulunduğu ortaya çıktı. Ülkede kokain kullanımında artış yaşanmasına rağmen daha sıkı uyuşturucu yasaları uygulanmaktadır. Kokain izlerinin bulunduğu siyasi partilerin tuvaletlerinde kapsamlı bir soruşturma yapılması talep edilmektedir.

İsveç Meclisinden uyuşturucu çıktı
23.01.2024 - 12:20,  Güncelleme: 12:32
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İsveç'te uyuşturucu kullanımının kritik seviyelere ulaşması, yasalarda sıkı tedbirleri beraberinde getirirken en son ülkedeki parlamento binasında uyuşturucu bulundu. Binanın tuvalet ve bazı ofislerinde kokain bulunması, tepki çekerken siyasi partiler, konunun soruşturulması için harekete geçti.

4 PARTİNİN TUVALETİNDE KOKAİN

İsveç'teki skandal olayın, uyuşturucu yasalarında sıkılaştırılmaya gidilmesine karşın kullanımın engellenmediği bir döneme rast gelmesi dikkat çekerken Başbakan Ulf Kristersson, durumu "ciddi" olarak değerlendirdi. Parlamentoda dört siyasi partinin kullandığı tuvaletlerde kokaine rastlanması, ülke gündeminin birinci sırasına otururken Başbakan Yardımcısı Ebba Busch da konu nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti.

İSVEÇ'TE UYUŞTURUCU KULLANIMI YAYILIYOR

Sosyal Demokratlar, İsveç Demokratları, Sol Parti ve Liberal Parti üyelerinin tuvaletlerinde kokain bulunması, özellikle kokainle ilgisi bulunmayan partilerin kapsamlı soruşturma çağrılarını ortaya çıkardı.

Uyuşturucu yasalarında sıkılaştırmaya gidilmesine rağmen ülkede kokain kullanımında artış görülmesi, İsveç yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir mücadele yöntemi geliştireceği sorusunu ortaya çıkardı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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