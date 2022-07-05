İtalya Alpleri'nde buzul çökmesinden sonra kaybolan 13 kişi için umutlar tükeniyor: "Hiç bulunamayabilirler" - Son Dakika
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İtalya Alpleri'nde buzul çökmesinden sonra kaybolan 13 kişi için umutlar tükeniyor: "Hiç bulunamayabilirler"

05.07.2022 14:15
İtalya Alpleri'nde buzul çökmesinden sonra kaybolan 13 kişi için umutlar tükeniyor: "Hiç bulunamayabilirler"

İtalya Alpleri'nde yer alan Marmolada Dağı'nda bir buzul kütlesinin çökmesi sonucu meydana gelen çığda kaybolan 13 kişiyi sağ bulma umutları tükeniyor.

İtalya Alpleri'nde yer alan Marmolada Dağı'nda bir buzul kütlesinin çökmesi sonucu meydana gelen çığda kaybolan 13 kişiyi sağ bulma umutları tükeniyor.

Geçen Pazar günü öğleden sonra meydana gelen çığda ilk gün 6 kişinin, dünse bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp sayısı 13 olarak hesaplanırken bu kişileri arama çalışmaları yeni bir çökme riski nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Kamu yayıncısı Rai bu sabah, kayıpları canlı bulma ümidinin tükendiğini, yardım görevlilerinin artık kurtarma değil yalnızca arama çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Arama çalışmaları dağda yeni bir çökme ya da çığ meydana gelmesi ihtimaline karşı havadan sürdürülüyor.

Saatte 300 km hıza ulaşan çığın altında kalan kişilerin dağlık alandaki yarıklara düşmüş olabileceği ve vücut bütünlüklerinin bozulmuş olabileceği, bunun da arama çalışmalarını daha da zora soktuğu belirtiliyor. Çığın şiddeti nedeniyle, cesedine ulaşılan 7 kişiden yalnızca 3'ünün kimlikleri tespit edilebildi.

İtalya basını, zaman geçtikçe kayıp kişileri canlı bulma ihtimalinin azaldığına, hatta cansız bedenleri bulmanın bile kesin olmadığına dikkat çekiyor.

La Repubblica gazetesi bugün, buz tabakasının altında kalan cesetleri bulmanın güçlüğüne atıfla "Sonsuza kadar gömüldüler" başlıklı bir haber yayımladı. Gazeteye konuşan Alpler Kurtarma Birliği lideri Maurizio Dellantonio, "Cesetler haftalar ya da aylar sonra, altında kaldıkları buz eridiğinde ortaya çıkabilir. Bazıları da belki hiç bulunamayabilir" dedi.

Çığın, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle buzulun bir kısmında erime meydana gelmesi ve oluşan su tabakasının buzul kütlesinde kaymaya yol açmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Bölgede yaşayanlar, son günlerde buz kütlesinin altından su akıntısı sesi duyduklarını anlatıyor.

Olağanüstü hâl ilanı

İtalya geneline düşük yağış oranlarıyla geçen kışın ardından Mayıs başından bu yana da mevsim normallerinin çok üzerindeki hava sıcaklıkları olağanüstü sonuçlara yol açıyor. Ülkenin en uzun nehri Po'da su seviyesinin son 70 yılın en düşük seviyesine gerilediği hesaplanıyor.

Hükümet dün akşam kuzeydeki 5 bölgede kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti. Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte ve Veneto bölgelerine 36.5 milyon euro'luk özel bir fon tahsis edildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de dün Marmolada Dağı yakınlarındaki Canazei kasabasını ziyaretinde, yaşanan çığ felaketini "Bu öngörülemez bir tarafı olan ama çevrenin ve iklim durumunun bozulmasıyla da bağlantılı bir dram" diye niteledi.

Draghi, bu gibi olayların tekrarlanması ihtimalinin "çok aza indirilmesi ve hatta ortadan kaldırılması" için hükümetin önlemler alacağını söyledi.

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Kaynak: BBC

Toros Dağları, İtalya, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya Alpleri'nde buzul çökmesinden sonra kaybolan 13 kişi için umutlar tükeniyor: 'Hiç bulunamayabilirler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya Alpleri'nde buzul çökmesinden sonra kaybolan 13 kişi için umutlar tükeniyor: "Hiç bulunamayabilirler" - Son Dakika
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