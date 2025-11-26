İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis cezası getiren düzenleme yasalaştı. - Son Dakika
İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis cezası getiren düzenleme yasalaştı.

26.11.2025 00:28
İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis gibi ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

İTALYA'DA KADIN CİNAYETLERİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla paylaştığı, kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecini, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tamamladı.

Parlamentonun üst kanadı Senatoda temmuz ayında oylanıp kabul edilerek nihai onay için Temsilciler Meclisine gönderilen yasa tasarısı, iktidar ve muhalefetten 237 milletvekilinin verdiği "evet" oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

MELONİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bugünkü onayla yasalaşan düzenleme, İtalya Ceza Kanunu'na kadın cinayeti suçuyla ilgili yeni "577-bis" maddesini ekliyor. Söz konusu madde, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını içeriyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Başbakan Meloni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın cinayeti suçunu düzenleyen yasa tasarısının Parlamentoda onaylanmasından çok memnunum. Bu, kadınlara yönelik şiddetin barbarlığına karşı siyasetin birlik içinde verdiği önemli bir mesajdır. Önceden öngördüğümüz araçlara bir yenisini daha ekliyoruz." ifadelerini kullandı. Ülkede bu yıl 1 Ocak ile 20 Ekim tarihleri arasında 85 kadın cinayeti işlendiği basına yansıdı.

Kaynak: AA

