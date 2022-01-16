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İtalya'da kadına şiddet, elektronik kelepçe ve takip uygulamasıyla önlendi - Son Dakika
BBC

İtalya'da kadına şiddet, elektronik kelepçe ve takip uygulamasıyla önlendi

16.01.2022 15:43
İtalya'da kadına şiddet, elektronik kelepçe ve takip uygulamasıyla önlendi

İtalya'da şiddet mağduru bir kadın, faile elektronik kelepçe takılması ve kelepçenin bağlı olduğu uygulamanın kendisine uyarı göndermesi sayesinde olası bir yeni şiddet eyleminden kurtuldu.

İtalya'da şiddet mağduru bir kadın, faile elektronik kelepçe takılması ve kelepçenin bağlı olduğu uygulamanın kendisine uyarı göndermesi sayesinde olası bir yeni şiddet eyleminden kurtuldu.

Başkent Roma'da geçen Cuma günü işten çıkmak üzere olan kadın, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski erkek arkadaşının yakınlarda olduğundan, adama takılan elektronik kelepçe ve kelepçenin bağlı olduğu bir cep telefonu uygulaması sayesinde haberdar oldu.

Kimlik bilgileri gizli tutulan 37 yaşındaki kadın, failin yakında olduğunu belirleyen cep uygulamasının alarm vermesi üzerine acil durum hattını arayarak ihbarda bulundu. Aynı alarmı alan jandarma birimi olay yerine ulaştığında 33 yaşındaki adamı kadına tehditler savururken buldu ve gözaltına aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri arasında elektronik kelepçe ve uyarı sistemi uygulamasının kullanılmasını savunan hükümet yetkilileri bu uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışma sözü verdi.

Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti, Cuma günü Roma'da yaşanan vakayla ilgili haberi sosyal medyada paylaştı ve "Elektronik kelepçe sayesinde Roma'da bir kadın şiddetten kurtuldu. Diğer kadın bakanlarla birlikte bu gibi tedbirleri artırma isteğimiz bunun içindi" dedi.

Bölgesel Uyum Bakanı Mara Carfagna da aynı haberi, "Elektronik kelepçe ve takip önleyici cihazlar kadınlar için güvenlik sağlayan araçlardır" sözleriyle paylaştı. Carfagna, bu yöntemin daha yaygın uygulanması için çalıştıklarını belirtti.

Elektronik kelepçe uygulaması tek başına ancak ihtiyati tedbir uygulanan kişi konutundan ayrıldığında alarm verilmesini sağlayabiliyor. Ancak elektronik kelepçe takılan şahsın, uzaklaştırma kararı bulunan kişiye yaklaştığını belirlemek için ayrı bir takip sistemi gerekiyor.

Üç günde bir kadın cinayeti

Roma'da geçen Cuma günü yaşanan olayda bu takip sisteminin şikayetçi kadının cep telefonunda bulunması sayesinde erken müdahalede bulunulabildi. Bu uygulama İtalya'da "stalking (ısrarlı takip) önleme" sistemi olarak adlandırılıyor.

Hükümet, geçen haftalarda kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı yeni bir paket hazırlamış, bu pakete elektronik kelepçe uygulaması dahil edilmişti. Roma Belediyesi'nin Fırsat Eşitliği Daire Başkanı Monica Lucarelli de kadına yönelik şiddet ve ısrarlı takip suçlarında elektronik kelepçe uygulaması için Roma'nın pilot kent haline getirilmesi için çalışacağını söyledi.

İtalya'da yaklaşık her 3 günde bir kadın cinayeti kayıtlara geçiyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2021'de 116 kadın cinayeti kaydedildi. Bakanlık, geçen yıl suç olaylarında genel olarak düşüş yaşandığını ancak bu düşüşün yalnızca kadın cinayetleri ve internet dolandırıcılığı kategorilerinde görülmediğini vurguladı.

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İtalya, Cuma, Roma, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da kadına şiddet, elektronik kelepçe ve takip uygulamasıyla önlendi - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İtalya'da kadına şiddet, elektronik kelepçe ve takip uygulamasıyla önlendi - Son Dakika
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