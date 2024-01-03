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90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi - Son Dakika
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90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi

Japonya'da dün Haneda Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı pistte bulunan bir sahil güvenlik uçağına çarparak alev aldı. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, 90 saniyede 379 yolcunun tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

03.01.2024 - 14:03,  Güncelleme: 14:07
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Dün Japon Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Haneda Havalimanı'na inişi sırasında Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpışarak alev aldı. Yanan uçakta bulunan 379 kişi 90 saniye içinde tahliye edilirken alev topuna dönen uçaktaki o anlar kamera ile kayıt altına alındı.

İKİ UÇAK ÇARPIŞTI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda dün facia gibi bir kaza yaşandı. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na giden Japon Hava Yolları'na ait 516 sefer sayılı uçağın, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştığı açıklandı.

367 YOLCU VE 12 MÜRETTABAT 90 SANİYEDE TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından alev alan yolcu uçağına pistte çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

YAŞANANLAR ANBEAN KAMERADA

Alev topuna dönen uçağın görüntüsü dünyada gündeme otururken, 379 yolcunun tahliye edildiği alev alev yanan uçaktaki panik anlarını bir yolcu saniye saniye kayda aldı.

Kabin görevlilerinin her bir kişiyi kurtarma konusundaki örnek niteliğindeki çalışmaları dünyayı hayrete düşürdü ve uzmanlar, yüzlerce hayat kurtarmak için sakin kalan mürettebatı övdü. Greenwich Üniversitesi Yangın Güvenliği Mühendisliği Grubu direktörü Profesör Ed Galea, yolcuların, kabinde bulunan bagajlarını almaya kalkışmamalarının tahliye işini kolaylaştırdığını söyledi.

DİĞER UÇAKTAKİ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Polis, yolcu uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağındaki 6 kişilik mürettebattan 1'inin yaralı şekilde kaçmayı başardığını, 5'inin ise hayatını kaybettiğini bildirmişti.

90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: şogun haniko düdüko ? bilmemko Yanıtla 0 0

Japonya, Tokyo, Güvenlik, Havacılık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi - Son Dakika


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