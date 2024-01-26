Japonya\'nın Ay\'a gönderdiği araç ters durdu

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a gönderdiği Akıllı İniş Aracı'nın (SLIM) planlanan konuma 55 metre uzaklığa indiği açıkladı. Ancak aracın pozisyonundan alınan görsel SLIM'in 'ters' durduğunu gösteriyor.

Japonya'nın uzay aracı SLIM, 20 Ocak'ta Ay'a iniş yapmış ancak güneş enerjili pilleri elektrik üretmediği için araç kapatılmıştı. JAXA dün yaptığı açıklamada, aracın büyük bir başarıyla hedef konumundan 55 metre uzaklığa indiğini ancak inişte elektrik üretmesi beklenen güneş enerjili pillerin batıya bakması sebebiyle henüz elektrik üretilmediğini ifade etti. Öte yandan aracın Ay yüzeyindeki konumundan elde edilen görsel, SLIM'in ters durduğunu gösteriyor. SLIM'in Ay yüzeyindeki görselleri LEV-2 adlı robottan alınıyor.

"GÜNEŞ PİLLERİ ŞU ANDA BATIYA BAKIYOR"

JAXA, aracın enerji üretimiyle ilgili dün yaptığı açıklamada "Verilerin analizi, SLIM'in güneş pillerinin şu anda batıya baktığını gösterdi; bu da güneş ışığı aydınlatma durumu zamanla iyileştikçe enerji üretimi ve dolayısıyla SLIM'in geri kazanılması olasılığının olduğunu gösteriyor. Her ne kadar SLIM'in Ay'daki faaliyetlerinin başlangıçta sadece birkaç gün sürmesi bekleniyor olsa da daha fazla teknik ve bilimsel veri elde etmek amacıyla toparlanma için gerekli hazırlıklar devam edecek" denildi.