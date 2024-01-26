 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'nın Ay'a gönderdiği araç ters durdu - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'nın Ay'a gönderdiği araç ters durdu

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a gönderdiği Akıllı İniş Aracı'nın (SLIM) planlanan konuma 55 metre uzaklığa indiğini açıkladı. Ancak aracın pozisyonundan alınan görsel SLIM'in 'ters' durduğunu gösteriyor. SLIM'in güneş enerjili pillerinin batıya bakması sebebiyle henüz elektrik üretilmediği belirtildi. JAXA, güneş ışığı aydınlatma durumu iyileştikçe enerji üretimi ve aracın geri kazanılma olasılığının olduğunu ifade etti.

Japonya\'nın Ay\'a gönderdiği araç ters durdu
26.01.2024 - 11:28,
Abone Ol

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a gönderdiği Akıllı İniş Aracı'nın (SLIM) planlanan konuma 55 metre uzaklığa indiği açıkladı. Ancak aracın pozisyonundan alınan görsel SLIM'in 'ters' durduğunu gösteriyor.

Japonya'nın uzay aracı SLIM, 20 Ocak'ta Ay'a iniş yapmış ancak güneş enerjili pilleri elektrik üretmediği için araç kapatılmıştı. JAXA dün yaptığı açıklamada, aracın büyük bir başarıyla hedef konumundan 55 metre uzaklığa indiğini ancak inişte elektrik üretmesi beklenen güneş enerjili pillerin batıya bakması sebebiyle henüz elektrik üretilmediğini ifade etti. Öte yandan aracın Ay yüzeyindeki konumundan elde edilen görsel, SLIM'in ters durduğunu gösteriyor. SLIM'in Ay yüzeyindeki görselleri LEV-2 adlı robottan alınıyor.

"GÜNEŞ PİLLERİ ŞU ANDA BATIYA BAKIYOR"

JAXA, aracın enerji üretimiyle ilgili dün yaptığı açıklamada "Verilerin analizi, SLIM'in güneş pillerinin şu anda batıya baktığını gösterdi; bu da güneş ışığı aydınlatma durumu zamanla iyileştikçe enerji üretimi ve dolayısıyla SLIM'in geri kazanılması olasılığının olduğunu gösteriyor. Her ne kadar SLIM'in Ay'daki faaliyetlerinin başlangıçta sadece birkaç gün sürmesi bekleniyor olsa da daha fazla teknik ve bilimsel veri elde etmek amacıyla toparlanma için gerekli hazırlıklar devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Japonya, Uzay, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'nın Ay'a gönderdiği araç ters durdu - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:22:34. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'nın Ay'a gönderdiği araç ters durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement