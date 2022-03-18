Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı! - Son Dakika
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Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!

18.03.2022 08:58
Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin Ukrayna'ya silah gönderme kararı sonrasında Moskova'nın önde gelen müttefiklerinden Kadirov açıklamalarda bulundu. Kadirov, ABD'nin gönderdiği silahları ele geçireceklerini iddia etti.

Çeçen lider Ramazan Kadirov'un, Ukrayna'ya destek verme kararı alan ve savaşta kullanılmak üzere silah gönderileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ettiği öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre bir açıklama yapan Kadirov, bu silahları ele geçirip bunları Rusya adına kullanmayı dört gözle beklediğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin açıklanmasından ve Ukrayna'ya ABD'li silah üreticilerinden üst düzey silahlar ve sistemler gönderileceğini söylemesinden sonra konuşan Kadirov, Telegram üzerinden sert ifadeler kullandı.

"HEPSİ BİZİM Mİ OLACAK?"

Kadirov, " Washington'dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna'da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik" dedi.

ABD'nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda "ağzının suyunun aktığını" söyleyen Kadirov, "Bunların hepsi gerçekten bizim mi olacak" diye düşündüğünü aktardı.

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Ramazan Kadirov, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı! - Son Dakika


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