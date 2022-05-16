Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın - Son Dakika
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Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın

16.05.2022 16:16
Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın

Kanadalı Senatör Leo Housakos, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin veto etmesinin Türkiye'yi ittifaktan atarak çözülmesi gerektiğini savundu

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumsuz baktığını açıklamasının yankıları sürerken, Kanadalı Senatör Leo Housakos'tan tepki çeken bir açıklama geldi."

"OTOKRATLAR NATO'DA OLMALALI"

Resmi Twitter hesabından Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya tutumunu değerlendiren bir haber paylaşan Housakos, Türkiye'nin NATO'dan atılması gerektiğini savundu.

Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın

Yunanistan asıllı Kanadalı senatör, "Bu sorun kolayca çözülebilir. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı NATO'dan atın. Uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı duymayan otokratlar ve hükümetler, en başından itibaren NATO'nun bir parçası olmamalıdır" diye yazdı.

DAHA ÖNCE DE SKANDAL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Kasım 2018'de Senatör Leo Housakos'un, Kanada parlamentosunda sunduğu sözde "Pontus Soykırımı" önergesi, 32 aleyhte, 16 lehte ve 21 çekimser oyla reddedilmişti.

Leo Housakos, Türkiye aleyhine daha önce yaptığı açıklamalarda "Türkiye, NATO'da güvenilmez bir ortak olduğunu kanıtladı. Kanada'nın Türkiye'ye yaklaşımını işbirliğinden sınırlamaya kaydırması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye, Nato, Politika, Dünya, Son Dakika

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