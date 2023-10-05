Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski yetkilileri tutuklandı - Son Dakika

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski yetkilileri tutuklandı

Karabağ\'daki sözde Ermeni yönetimin eski yetkilileri tutuklandı
Son Güncelleme: 05.10.2023 16:40

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski 'cumhurbaşkanlarından' Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile 'parlamento başkanı' Davit İşhanyan'ın tutuklandığını açıkladı. Tutuklamaların sebebi olarak 'organize terör faaliyeti', 'terörün finanse edilmesi', 'terörizm amacıyla eğitim düzenlenmesi' gibi suçlamalar gösterildi.

Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arkadi Gukaysan ve Bako Saakyan ile "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın tutuklandığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINARAK BAKÜ'YE GETİRİLDİ

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Gukaysan, Saakyan ve İşhanyan'ın 3 Ekim'de Hankendi şehrinde gözaltına alınarak Bakü'ye getirildikleri belirtildi.

"TERÖRİZM AMACIYLA EĞİTİM DÜZENLENMESİ"

Açıklamada, bu kişilerin "organize terör faaliyeti", "terörün finanse edilmesi", "terörizm amacıyla eğitim düzenlenmesi", "ateşli silahların ve bunların bileşenlerinin, mühimmatın, patlayıcıların ve cihazların yasa dışı olarak organize şekilde edinilmesi, depolanması ve taşınması", "kanunla öngörülmeyen silahlı grup ve gruplar oluşturmak ve bunların faaliyetlerine katılmak" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.

İKİ İSİM SÖZDE CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTMÜŞTÜ

Gukaysan 1997-2007, Saakyan 2007-2020 döneminde Karabağ'daki işgalci rejiminin sözde "cumhurbaşkanlığını" yürütmüştü. Daşnaksutyun Partisinin "Karabağ temsilcisi" İşhanyan ise bu yıl sözde Ermeni yönetimin "parlamento başkanı" seçilmişti.

HARUTYUNYAN DA YAKALANDI

Azerbaycan makamları, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan'ın da yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski yetkilileri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski yetkilileri tutuklandı - Son Dakika
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