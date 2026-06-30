Kılık değiştirip çay ocağını yaktı

KIRIKKALE'de tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek bir çay ocağını ateşe veren A.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerini kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'ta bulunan bir çay ocağında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçiren bir kişinin çıkardığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.