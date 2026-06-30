Kılık değiştirip çay ocağını yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılık değiştirip çay ocağını yaktı

Kılık değiştirip çay ocağını yaktı
30.06.2026 20:33  Güncelleme: 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçiren bir şüpheli, çay ocağını ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, güvenlik kameraları sayesinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek bir çay ocağını ateşe veren A.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerini kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'ta bulunan bir çay ocağında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçiren bir kişinin çıkardığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kıbrıs, Yaşam, Dünya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kılık değiştirip çay ocağını yaktı - Son Dakika

Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın
Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı
SMA’lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney’den açıklama geldi SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney'den açıklama geldi
Kendisini su borusuna asarak intihar etti Kendisini su borusuna asarak intihar etti
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

20:44
Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde hayatını kaybetti
Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde hayatını kaybetti
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:10
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:47
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 21:27:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Kılık değiştirip çay ocağını yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.