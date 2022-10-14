Kılıçdaroğlu'nun Washington temasları - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Washington temasları

14.10.2022 13:25
Kılıçdaroğlu'nun Washington temasları

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin Washington ayağında temaslarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin Washington ayağında temaslarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliğini ziyaret ederek kentte yaşayan Türk vatandaşlarıyla görüştü.

Kılıçdaroğlu, Washington'da seçimle göreve gelen Tayfun Selen, Helen Gülgün Bükülmez ve Ajlan Kurdoğlu ile görüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Dünya Bankası yetkilisi ile toplantıda bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington'da German Marshall Fund'u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bugün itibariyle yurda döndü.


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KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'DEN DÖNDÜ KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'DEN DÖNDÜ AK Parti'li Aydemir: 'Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saati meçhul' AK Parti'li Aydemir: 'Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saati meçhul'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kılıçdaroğlu'nun Washington temasları - Son Dakika

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