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Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına? - Son Dakika

Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?

07.01.2022 13:49

Çatışmaların şiddetlendiği Kazakistan'da bölgedeki son gelişmeleri aktaran Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova, Rus askerlerin müdahalesinin bölge halkının tepkisini daha da çektiğini belirterek "Her ülke içinde sorun olabilir, protestocular olabilir, yağmacılar olabilir ama Rusya'dan halkına karşı askeri yardım talep etmek ve Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?" dedi.

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Protestolara müdahale sürerken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine 'teröristlere' karşı ölümcül güç kullanmaları ve uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdiğini söyledi.

Tüm gözlerin çevrildiği bölgedeki son gelişmeleri ise Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova aktarıyor. Muhteşem Türkçesi ile olan biteni özetleyen Gulsum Khalilova, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Kazakistanda protestocularla hükümet güçleri arasındaki sokak çatışmaları birkaç saattir Almata Meydanı'nda sürüyor. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgedeki aktivistler, yağmacıların protestocularla hiçbir ilgisi olmadığını gösteriyor.

"UKRAYNA, KAZAK HALKINI DESTEKLİYOR"

Öte yandan halk, Rusya liderliğindeki kolektif güvenlik örgütünün ülkenin iç süreçlerine dahil edilmesine son derece tepkili. Ukrayna da genel olarak Kazak halkını destekliyor. Birçok analist, Kremlin'in Nursultan Nazarbayev ve Tokayev'in oligarşik klan sistemine karşı yapılan bu eylemlerden yararlanmaya çalıştığını bildiriyor.

"RUS ASKERLERİNE SIĞINMAK NEDİR ALLAH AŞKINA"

Putin'in amacı Kazakistan'ı siyasi kontrolü altına almak. Kazakistan halkının taleplerini engellemekti. Böylece Kazakistan vatandaşlarının kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verdiği demokratik bir devlet haline gelmesini engelliyor. Putin'in zaten emperyalist hırsları olduğunu biliyoruz ama sorun başka. Her ülke içinde sorun olabilir protestocular olabilir yağmacılar olabilir ama Rusya'dan halkına karşı askeri yardım talep etmek ve Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına? Doğal olarak Putin bu durumdan faydalandı.

"PUTİN'İN KUKLALARI LUKAŞENKO VE TOKAYEV"

Şimdi onun uysal Sovyetler Birliği var ve iki diktatör kuklası Lukaşenko ve Tokayev. Bir de Rus askeri barış gücü adı altında geliyorsa bunun Kazak halkına faydası olmayacağı açıktır. Bir zamanlar Sovyetler, Afganistan'a da bu sözlerle girmişti ne olduğunu gördük zaten.

"MİLLİYETÇİLİĞİN YÜKSELİŞİ RUSYA'NIN İSTEMEDİĞİ BİR ŞEY"

Bölgede yerel milliyetçiliğin yükselişi Rusya'nın istemediği bir şey.Kazakistan'ın en önemli unsuru haline gelmesi gereken Türk dünyası, Rus dünyasına kaybediyor."

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Son Dakika Dünya Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına? - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına? - Son Dakika
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