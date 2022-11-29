Bilim camiasını şaşkına çeviren DNA testi! Kadın, kızının öz amcası çıktı - Son Dakika
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Bilim camiasını şaşkına çeviren DNA testi! Kadın, kızının öz amcası çıktı

29.11.2022 09:49
Bilim camiasını şaşkına çeviren DNA testi! Kadın, kızının öz amcası çıktı

Kolombiya'da yapılan bir DNA testi, bilim camiasında bomba etkisi yarattı. Kızına DNA testi yaptıran kadın, gen olarak kızının hem annesi hem de amcası çıktı. Kolombiyalı ünlü DNA uzmanı Juan Yunis, nadir olsa da böyle durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

Kolombiya'da bilim camiasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kızına DNA testi yaptıran bir kadın, sonuçlar çıktığında gözlerine inanamadı. Test sonuçlarına göre kadın küçük kız çocuğunun hem annesi hem de amcası olarak görüldü. Yaşadığı şokun üzerine başka doktorlara ve uzmanlara giden kadının test sonucunun ise neden böyle çıktığı belli oldu.

KİMERİZM OLARAK BİLİNİYOR

Bilim insanları ve uzmanlar bazı durumlarda insanların birden fazla embriyodan DNA'ya sahip olduğunu ve bunun ender bir durum olduğunu açıkladı. Genetik uzmanları şu ana kadar kayıtlara geçmiş 20 benzer vaka olduğunu da duyurdu. Uzmanlar bunun tıp literatüründe kimerizm olarak bilindiğini belirtti.

ÜNLÜ DNA UZMANI: NADİR DE OLSA KARŞILAŞIYORUZ

Kolombiyalı ünlü DNA uzmanı Juan Yunis ise söz konusu olay hakkında açıklamada bulundu. Yunis, bu tarz durumlarla nadir olsa da karşılaştıklarını dile getirdi. Yunis şu ana kadar dünya genelinde benzer 20 vakanın olduğunu belirtti.

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Son Dakika Dünya Bilim camiasını şaşkına çeviren DNA testi! Kadın, kızının öz amcası çıktı - Son Dakika


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