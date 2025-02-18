KREMLİN, Vladimir Putin'in 'gerekirse' Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekirse Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile müzakereye hazır olacağını söyledi. Peskov, "Fakat anlaşmaların hukuki temeli, Zelenskiy'nin meşruiyetinin sorgulanabileceği gerçeği göz önünde bulundurularak tartışılmalıdır" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Kremlin, Putin'in Zelenskiy ile Görüşmeye Hazır Olduğunu Duyurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?