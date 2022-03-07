Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde! - Son Dakika
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Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!

07.03.2022 15:18
Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafına, Rusya'nın şartlarını yerine getirmeleri hâlinde askeri operasyonlara her an son verebileceklerini ilettiklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına demecinde, Kiev'in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti.

RUSYA, HANGİ KOŞULLARI İLERİ SÜRÜYOR?

Peki Rusya'nın şartları neler?

Peskov bu şartları da şöyle sıraladı:

1- Ukrayna tarafından askeri operasyonlarına son vermesi,

2- Tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek 'sabitlemesi',

3- Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanıması

4- Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanıması.

Kremlin Sözcüsü, bu şartların yerine getirilmesi durumunda operasyona hemen son verebileceklerini öne sürdü.

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Son Dakika Dünya Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde! - Son Dakika


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