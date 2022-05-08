Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın dostlarından biri olan Kremlin'in uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü belirtti.

"AMACIMIZ BATI'YI YENMEK VE UKRAYNA'YI HARİTADAN SİLMEK"

Moskova yönetiminin amacının Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan çıkarmak olduğunu ifade eden Rogozin, Rusya'nın nükleer bir savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebileceği iddiasında bulundu.

Kremlin'in Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin.

"KARŞILIKLI BİR NÜKLEER SAVAŞ DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR"

Nükleer bir savaş istemediklerine de vurgu yapan 58 yaşındaki Rogozin, karşılıklı bir nükleer savaşın sonuçlarının dünya için çok kötü olabileceğini ifade ederek, "Bu askeri ve ekonomik olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel silahlı araçlarla yenmemiz gerekecek" dedi.