Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz - Son Dakika
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Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz

08.05.2022 17:15

Rusya lideri Putin'in yakın arkadaşı olan Kremlin'in uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin'den yaptığı açıklamayla dünyayı tehdit etti. NATO'nun Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü ifade eden 58 yaşındaki Rogozin, "Amacımız Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan silmek. Ve Rusya olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yalnızca yarım saat içinde yok edebilecek güce sahip" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın dostlarından biri olan Kremlin'in uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, NATO'nun Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü belirtti.

"AMACIMIZ BATI'YI YENMEK VE UKRAYNA'YI HARİTADAN SİLMEK"

Moskova yönetiminin amacının Batı'yı yenmek ve Ukrayna'yı haritadan çıkarmak olduğunu ifade eden Rogozin, Rusya'nın nükleer bir savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok edebileceği iddiasında bulundu.

Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz
Kremlin'in Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin.

"KARŞILIKLI BİR NÜKLEER SAVAŞ DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR"

Nükleer bir savaş istemediklerine de vurgu yapan 58 yaşındaki Rogozin, karşılıklı bir nükleer savaşın sonuçlarının dünya için çok kötü olabileceğini ifade ederek, "Bu askeri ve ekonomik olarak daha güçlü olan bu düşmanı konvansiyonel silahlı araçlarla yenmemiz gerekecek" dedi.

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