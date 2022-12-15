Afrika ülkesi Güney Sudan'ın 71 yaşındaki devlet başkanı Mayardit, yol açılışında altına kaçırdı - Son Dakika
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Afrika ülkesi Güney Sudan'ın 71 yaşındaki devlet başkanı Mayardit, yol açılışında altına kaçırdı

15.12.2022 12:21

Kuzey Afrika'da yer alan Güney Sudan'ın devlet başkanı Salva Kiir Mayardit, yol açılışı töreninde altına kaçırdı. Yaşanan durum karşısında ne yapacağını bilemeyen protokolde bazı kişilerin kafasını çevirdikleri görüldü.

Kuzey Afrika'da yer alan Güney Sudan'da yol açılış töreni sırasında ilginç dakikalar yaşandı. Açılış nedeniyle protokolde bulunan 71 yaşındaki Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, saygı duruşu sırasında bir anda altına kaçırdı. Kısa süre içerisinde de durumu fark etti.

PROTOKOLDEKİLER KAFASINI ÇEVİRDİ

Devlet başkanının başına gelen talihsiz durum, hemen protokolde bulunan diğer yetkililer ve korumlar tarafından da fark edildi. Ancak korumalar yapacakları herhangi bir şey olmaması nedeniyle durumu bozuntuya vermeyerek, başka yöne baktı.

"HASTALIĞI OLABİLİR"

Söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı. Sosyal medya kullanıcıları Salva Kiir Mayardit'e destek vererek, "İnsansı bir durum, belki hastalığı vardır. Herkesin başına gelebilir" yorumları yaptı.

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SON DAKİKA: Afrika ülkesi Güney Sudan'ın 71 yaşındaki devlet başkanı Mayardit, yol açılışında altına kaçırdı - Son Dakika
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