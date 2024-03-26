Kuzey Kore, BBC'nin Bahçecilik Programını Sansürledi

Kuzey Kore devlet televizyonu BBC'nin bahçecilikle ilgili bir programını yayınladı. Ancak şaşırtan bir detayla...
Programın sunucusu Alan Titchmarsh, yıllar önce çekilen bölümün nasıl yayınlandığını görünce büyük bir şaşkınlığa uğradı.
"Garden Secrets", yani Bahçecilik Sırları adıyla yayınlanan programın 2010 versiyonuna yer veren Kuzey Kore televizyonu, Titchmarsh'ın kot pantolonunu sansürlemişti.
'Blue jean' yani mavi renk kot pantolonlar, Kuzey Kore'de Batı emperyalizminin simgesi olarak görülüyor ve bu nedenle yasaklanmış durumda.
Programın sunucusu Titchmarsh, söz konusu duruma esprili bir tepki vererek, bunun "itibarını artırdığını" söyledi.
Titchmarsh, "Bu, 74 yaşındaki bendenize Elvis Presley, Tom Jones ve Rod Stewart ile birlikte anılma şansı verdi. Bilirsiniz bizim gibi hassas ruhlu birçok kişi için bu pantolonlar oldukça sıkıdır" yorumunu yaptı ve ekledi:
"Kendimi hiçbir zaman tehlikeli ve yıkıcı bir emperyalist olarak görmedim, genelde sıcakkanlı ve zararsız kabul edilirim. Bu olay bana biraz itibar kazandırdı öyle değil mi?"
Kuzey Kore'de kot pantolon giyme yasağı 1990'larda başladı. O dönemin lideri Kim Jong-il kot pantolonların Batı (özellikle de Amerikan) emperyalizminin bir simgesi olduğunu savundu. Kuzey Kore yönetimine göre bu pantolonların sosyalist bir devlette yeri yoktu.
Son yıllarda Batı kültürüne yönelik üslup yine sertleşti ve bu yasak yeniden sıkı şekilde uygulanmaya başladı. Devlete ait Rodong Sinmun gazetesi, 2020 yılında ülkenin vatandaşlarına "burjuva kültürünü" reddederek "üstün sosyalist yaşam tarzını" benimsemeleri çağrısını yaptı.
Mevcut Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da, Güney Kore'de bir hayli popüler olan bedene yapışan pantolon ve tişörtlerden rahatsız olduğu biliniyor.
Kuzey Kore'de ekranlarda Batı'da üretilmiş programlara rastlamak çok zor. Devlet yabancı kültürün ülkeye girmesi konusunda fazlasıyla tedbirli davranıyor.
Söz konusu BBC programı Bahçecilik Sırları devlet televizyonunda ilk kez yayınlanmıyor. Programın sunucusu Titchmarsh, ülkedeki ekranlarda kendisinin yer almasına bir hayli şaşırmış.
Ancak bu programın Kuzey Kore'ye nasıl ulaştığı halen gizemini koruyor.
Yabancı medya kaynaklarına sahip olmak veya medya materyalinin satışı yasak. Ancak bu malzemeler genellikle Çin sınırında kaçakçıların elinde hafıza kartlarıyla ülkeye giriş yapıyor.
Kuzey Kore televizyonları Batı'da üretilmiş görsel işitsel materyalleri, logoları gizleyerek kaçak şekilde yayınlayabiliyor. İngiliz Premier League ve Şampiyonlar Ligi maçları da buna dahil.
Sunday Times'ın 2014'teki haberinde yer alan iddiaya göre o dönemki ismi BBC Worldwide olan BBC Studios ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "Rejime karşı gelmeksizin Kuzey Korelilerin gözünü dünyaya açmayı" umuyor ve bir proje hazırlıyor.
İngiliz yetkililere dayandırılan haberde, "Kuzey Kore'ye gönderilecek programlar saldırgan olmamalı, Mr. Bean, EastEnders gibi yapımlar olmalı. Dad's Army dizisi olmaz çünkü savaşla ilgili. Ancak Teletubbies bir seçenek olabilir" ifadeleri yer alıyor.
Alan Titchmarsh'ın Bahçecilik Sırları'nın bu kapsamda gönderilip gönderilmediği, hatta bu projenin hayata geçip geçmediği ise muamma.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore, BBC'nin Bahçecilik Programını Sansürledi - Son Dakika
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