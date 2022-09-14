Leyen: Siz ailemizin bir parçasısınız - Son Dakika
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Leyen: Siz ailemizin bir parçasısınız

14.09.2022 11:16
Leyen: Siz ailemizin bir parçasısınız

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Balkan ülkeleri, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a seslendi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Balkan ülkeleri, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a seslendi. Leyen, bu ülkelerin halklarına, "Siz ailemizin bir parçasısınız" dedi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda enerji krizine ve Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Leyen, "Ukrayna'yı potansiyelinden en iyi şekilde yararlanması için güçlendireceğiz. Milyonlarca Avrupalı, enerji faturalarını ödemek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bazı şirketler düşük maliyetle elektrik üretiyor ve büyük marjlar elde ediyor. Gelirleri için 140 milyar eurodan fazla bir artış sağlayacak bir üst sınır öneriyoruz. Elektrik piyasamızda derin bir reform yapacağız. Batı Balkanlar, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan halkının şunu bilmesini istiyorum; siz bizim ailemizin bir parçasısınız, geleceğiniz birliğimizdedir ve birliğimiz sizsiz tam değildir" dedi.

ÜÇ ÜLKENİN ÜYELİK DURUMU

Haziran 2022'de Avrupa Komisyonu, Gürcistan'ın AB'ye üye olma uygunluğunu belirledi, ancak belirli koşullar yerine getirilene kadar Gürcistan'a resmi aday statüsü vermeyi erteledi. 23 Haziran 2022'deki Avrupa Konseyi sırasında AB liderleri, Moldova'ya AB aday statüsü verdi. 23 Haziran 2022'de Avrupa Konseyi Ukrayna'ya AB'ye katılım için aday statüsü verdi.


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Kaynak: DHA

Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Leyen: Siz ailemizin bir parçasısınız - Son Dakika

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