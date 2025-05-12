Liderler Ukrayna İçin Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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Dünya

Liderler Ukrayna İçin Bir Araya Geliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Avrupa'da Ukrayna'ya destek ve savunma iş birliğini görüşecek.

12.05.2025 14:04
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(ANKARA)İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın gelecek hafta Avrupa Birliği liderleriyle yapacağı zirve öncesinde; İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bugün Avrupa'daki mevkidaşlarını ağırlayarak Ukrayna'ya verilen desteği ve bölgesel savunma iş birliğini artırma konularını ele alacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lammy; Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve AB temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Lammy'nin bugünkü görüşmeleri, Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi çağrısını yinelemek için kullanacağını da belirtti.

Lammy yaptığı açıklamada, "Kıtamızın ortak güvenliği açısından nesilde bir kez yaşanabilecek türden bir dönemeçteyiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz tehdit yalnızca Ukrayna'nın geleceğine değil, Avrupa'nın bütününe yönelik varoluşsal bir tehdittir" dedi. Lammy ayrıca Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar açıklamayı planladığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, 19 Mayıs'ta AB liderleriyle yapılması planlanan Birleşik Krallık-Avrupa Birliği Zirvesi'nde, AB ile yeni bir savunma anlaşması imzalamayı, güvenlik ve ticaret dengelerini yeniden kurmak üzere Brexit sonrası ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

Cumartesi günü İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri Kiev'e giderek, Ukrayna'nın ön koşul olarak önerdiği koşulsuz 30 günlük ateşkes çağrısına destek verdi. ABD Başkanı Donald Trump da bu çağrıya desteğini açıkladı.

Liderler ayrıca Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundular. Putin, Pazar günü Ukrayna ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu ve savaşın sonlandırılması için görüşmelerin İstanbul'da perşembe günü başlatılabileceğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 19 Mayıs'ta AB liderleriyle yapılması planlanan zirvede, AB ile yeni bir savunma anlaşması imzalamayı, güvenlik ve ticaret dengelerini yeniden kurmak üzere Brexit sonrası ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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