Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar - Son Dakika
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Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar

26.05.2022 23:52
Litvanya'dan, Ukraynaya SİHA desteği! Türkiye'den satın alabilmek için kampanya başlattılar

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta etkin görev alan Türk SİHA'ları Avrupa ülkesi Litvanya'nın dikkatini çekti. Türkiye'den SİHA satın alıp Ukrayna'ya bağışlanması için bir kampanya başlatılan Litvanya'd 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu ve şu ana kadar 1 milyon doların topladığı belirtildi. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, kampanyaya destek için IBAN bilgileri paylaştı.

Litvanya'da Laisves TV kurucusu, gazeteci ve sosyal medya fenomeni Andrius Tapinas öncülüğünde Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alımı için kampanya başlatıldı.

"KAFAMDA TEK KELİME VAR: BAYRAKTAR"

Tapinas, çarşamba günü paylaştığı Facebook gönderisinde takipçilerini bağış yapmaya davet ederken şunları söyledi: "Litvanya ve Türkiye savunma bakanlıkları yeşil ışık yaktı, üretici 'evet' dedi. Ve şimdi kafamda tek bir kelime var: Bayraktar."

LİTVANYALI BAKAN DA DESTEK OLDU

Sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanı gibi birçok çevreden destek gören kampanyaya Litvanya Savunma Bakanlığı da olumlu adım attı. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'ya 'Bayraktar' almak için başlatılan kampanyanın IBAN'ını paylaştı.

Litvanyalı Bakan'dan 'Bayraktar' hamlesi! Ukrayna'ya destek için IBAN paylaştı
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas

5 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Türkiye'den SİHA satın alarak bunları Ukrayna'ya göndereceklerini ifade eden Anusauskas, IBAN numarası paylaşarak, 5 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu, Litvanyalıların şu ana kadar 1 milyon dolarını topladığını belirtti.

Litvanyalı Bakan'dan 'Bayraktar' hamlesi! Ukrayna'ya destek için IBAN paylaştı
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