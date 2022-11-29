Türkiye'nin kara harekatı öncesinde Ruslar YPG elebaşı ile görüşerek "Bölgeyi rejime terk edin" mesajı verdi!

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı kara harekatı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da kabine toplantısı sonrasında, "Teröristlerin artık kullanım süresi dolmuştur" açıklaması ile olası operasyonun sinyalini verdi.

RUSLAR TERÖR ÖRGÜTÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Lübnan merkezli Al Mayadeen'in haberine göre hafta sonu Suriye'nin kuzeyinde bölgede Rus kuvvetleri komutanı General Aleksander Çayko, bölgede terör örgütü PK/ YPG sözde lideri Mazlum Abdi ile görüştü.

REJİME DEVREDİN ÖNERİSİ

Al Mayadeen'ın haberinde, "Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Rus tarafı Türkiye'nin kara harekâtı başlatmasının önüne geçilmesi için bölgedeki Kürtlere Moskova'nın önerisini iletti. Bu öneriye göre Kürtlerin zaman geçirmeden Türkiye'nin kara harekâtı başlatacağını söylediği bölgeyi Suriye ordu birlikleri kontrolüne devretmesi gerekiyor" dendi. İddialara göre terör örgütü elebaşı Rus kuvvetlerinin bu önerisini reddetti.

BAKAN AKAR AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan terörü sona erdirmek, sınır güvenliğinin sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kılıç Harekatı'nda hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.



