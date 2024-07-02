Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü

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(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya - Ukrayna savaşının başından bu yana Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında başkent Kiev'de Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralmasından bir gün sonraki sürpriz görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'da iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın da ele alındığı görüşmenin basın toplantısında Orban, Zelenski'den 'barış görüşmelerini hızlandırabilecek hızlı bir ateşkesi değerlendirmesini talep ettiğini' belirtti.

Zelenski'nin görüşmede, Orban'a 'İki yıldan uzun zamandır Rusya işgaline karşı savaşan Ukrayna'nın yalnızca barışa ihtiyacı' olduğunu söylediği aktarıldı.

Batı'nın Ukrayna'ya askeri ve finansal yardımını açıkça eleştirmekle diğer AB ülkelerinden ayrılan Macaristan, Rusya ile temas kanallarını açık tutan bir duruşa sahip. Savaşın başından bu yana Rusya'ya beşten fazla ziyaret gerçekleştiren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO'nun Ukrayna'ya askeri yardım misyonunu 'çılgın misyon' olarak tanımlamıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Orban'ın Ukrayna ziyaretinden Moskova'nın bir beklentisi olmadığını ifade etti.

Zelenski, görüşmeyle ilgili açıklamasında "Bugün, Başbakan Viktor Orban ile komşuluk ilişkilerimizin en temel meseleleri olan ticaret, sınır ötesi işbirliği, altyapı ve enerji konularını konuştuk" dedi. Zelenski, görüşmede insani konuların da ele alındığını 'Ukrayna ve Macaristan'da insanların yaşamlarını etkileyen her şey hakkında' Orban'la görüştüğünü söyledi.

Zelenski, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Bugün bu konulardaki diyaloğumuzun içeriği, ikili ilişkilerdeki tüm meseleleri düzenleyecek, Ukrayna - Macaristan ilişkilerine karşılıklı bir yaklaşım temelinde şekillendirecek, yeni bir mutabakat için temel oluşturabilir. İki ülke halkının Avrupa'da birliğin meyvelerinden yararlanmasının önünü açabilir."